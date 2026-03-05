Un hombre de 43 años fue detenido en la localidad de Matheu, acusado de haber agredido físicamente a su hija de 15 años, quien logró escapar de la vivienda y pedir auxilio a personal policial.

El episodio se registró alrededor de las 03:30 de la madrugada de ayer, cuando efectivos de la Policía Municipal de Escobar realizaban una recorrida preventiva por la calle Sanguinetti, a la altura del 1500. En ese contexto, los agentes fueron interceptados por la adolescente, quien se encontraba en estado de crisis emocional y manifestó que había huido de su domicilio luego de ser golpeada por su padre.

Ante la denuncia, se dio intervención inmediata a la División de Género y Asistencia a la Víctima. De acuerdo al testimonio de la menor, se encontraba descansando en su habitación cuando su progenitor ingresó al cuarto, comenzó a insultarla y posteriormente la agredió con golpes en el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas.

Puede interesarte

La pareja actual del acusado confirmó la versión de la adolescente ante el personal policial y señaló que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Además, se ofreció a colaborar para resguardar a la menor y evitar nuevas situaciones de riesgo.

Al intentar entrevistar al denunciado, el hombre adoptó una actitud hostil, justificó su accionar en una presunta conducta rebelde de su hija e intentó impedir que la adolescente se retirara del domicilio, motivo por el cual fue reducido y aprehendido, consignó El Diario de Escobar.

Siguiendo el protocolo de protección vigente, la menor fue trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Matheu, donde se le practicó el precario médico para constatar las lesiones.

En el lugar se hizo presente la madre biológica de la joven, domiciliada en Pilar, quien informó que el acusado cuenta con antecedentes por denuncias de violencia de género y que habría protagonizado un episodio similar semanas atrás.

Tras la asistencia médica, la madre y la adolescente fueron acompañadas por la Policía Municipal a la comisaría de Escobar, donde se formalizó la denuncia penal. Posteriormente, ambas fueron trasladadas para quedar a resguardo, mientras que el acusado quedó detenido a disposición de la Justicia.