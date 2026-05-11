Más de 30 detenidos durante operativos de seguridad en Pilar
Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en distintas localidades del distrito. Tres de los aprehendidos tenían pedido de captura activo.
Un total de 34 personas fueron detenidas durante distintos operativos de seguridad y patrullajes preventivos realizados durante el fin de semana en el partido de Pilar.
Según informaron desde el Municipio, los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta por la Guardia Urbana y la Policía de Pilar en las localidades de Pilar, Villa Rosa, Manuel Alberti y Del Viso.
Del total de los aprehendidos, tres poseían pedido de captura activo emitido por la Justicia.
Además, durante los controles y recorridas fueron identificadas más de 4.780 personas y 3.740 vehículos en distintos puntos del distrito.
Patrullajes y recorridas
Las tareas incluyeron operativos dinámicos y presencia de agentes a pie en diferentes barrios, con participación de la FBA, el GPM y la Policía Local.
De acuerdo a lo detallado oficialmente, los patrullajes de la FBA se desplegaron en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur.
En paralelo, efectivos del GPM realizaron recorridas preventivas en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local continuó con controles y patrullajes sobre colectoras y zonas urbanas de Pilar y Derqui.