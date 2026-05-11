Un total de 34 personas fueron detenidas durante distintos operativos de seguridad y patrullajes preventivos realizados durante el fin de semana en el partido de Pilar.

Según informaron desde el Municipio, los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta por la Guardia Urbana y la Policía de Pilar en las localidades de Pilar, Villa Rosa, Manuel Alberti y Del Viso.

Del total de los aprehendidos, tres poseían pedido de captura activo emitido por la Justicia.

Además, durante los controles y recorridas fueron identificadas más de 4.780 personas y 3.740 vehículos en distintos puntos del distrito.

Puede interesarte

Patrullajes y recorridas

Las tareas incluyeron operativos dinámicos y presencia de agentes a pie en diferentes barrios, con participación de la FBA, el GPM y la Policía Local.

De acuerdo a lo detallado oficialmente, los patrullajes de la FBA se desplegaron en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur.

En paralelo, efectivos del GPM realizaron recorridas preventivas en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local continuó con controles y patrullajes sobre colectoras y zonas urbanas de Pilar y Derqui.