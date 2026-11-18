El exintendente de Escobar Luis Abelardo Patti, de 73 años, pidió salidas transitorias para trabajar en una panadería de Belén de Escobar y para visitar a su familia en una chacra de Olivera, en el partido de Luján.

Patti fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y cumple la pena en detención domiciliaria.

El pedido del también ex responsable de la Comisaría de Pilar fue presentado por su defensora, María Laura Olea, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, en la causa en la que cumple su condena.

Una salida semanal de 24 horas y otra quincenal de 48

Según el texto al que tuvo acceso Pilar de Todos, La defensa solicitó una salida de hasta 24 horas por semana y otra de 48 horas cada quince días, bajo palabra de honor.

“Primer paso en el régimen progresivo de reinserción social, para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales”, sostuvo Olea al fundamentar la solicitud.

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La chacra de Olivera y la panadería

El primer destino es una chacra en Olivera, que pertenece al suegro de Patti. La defensa sostiene que serviría para consolidar sus vínculos familiares y que sería beneficiosa para su rehabilitación por una discapacidad visual.

El segundo es una panadería de Belén de Escobar. Según el escrito, Patti ejerció ese oficio desde la niñez y durante 30 años, y la concurrencia le permitiría realizar una tarea, mejorar la motricidad fina de sus manos y socializar en un ámbito laboral.

Más de 18 años preso por delitos de lesa humanidad

“Lleva privado de libertad más de 18 años y 5 meses”, indicó la defensa, que además destacó que Patti está en detención domiciliaria y mantuvo un “comportamiento ejemplar ajustado a todas las condiciones impuestas tanto por la ley como por el Tribunal”.

Por su parte, el escrito invoca la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional, y la progresividad del régimen de ejecución de la pena.

Patti cumple una pena única de prisión perpetua, fijada en un cómputo del 30 de octubre de 2019. La defensa señala que la condena dictada en octubre de 2023 por el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín no está firme, y plantea que eso no debe impedir el beneficio.

En tanto, según informó LaNoticia1, los querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad rechazaron el pedido.