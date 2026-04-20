Un hombre de 37 años fue detenido en la localidad de Luis Lagomarsino de Pilar, luego de ser denunciado por presuntas exhibiciones obscenas en la vía pública. Al ser identificado por la Policía, se comprobó además que tenía un pedido de captura activo por robo automotor.

El hecho ocurrió en la intersección de Portugal y Costa Rica, hasta donde acudieron móviles policiales tras un alerta ingresado al sistema 911.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, una mujer manifestó a los efectivos que su hijo menor de edad había regresado llorando a la vivienda y le indicó que, en las inmediaciones, un hombre estaba realizando exhibiciones obscenas.

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Con los datos aportados, los uniformados recorrieron la zona y localizaron a un sospechoso cuyas características coincidían con la descripción brindada. En ese momento procedieron a interceptarlo y demorarlo.

Tenía captura activa por robo automotor

Al consultar sus antecedentes en el sistema informático policial, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo por robo automotor, con fecha de alta del 22 de marzo de 2016.

La medida había sido solicitada por el Juzgado en lo Criminal N°2 de Capital Federal, según detallaron fuentes del caso.

Además, también registraba un paradero activo por averiguación de ilícito, emitido el 18 de febrero de 2025, requerido por un juzgado nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, donde quedaron labradas las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Pilar, que interviene tanto en la denuncia por exhibiciones obscenas como en las actuaciones derivadas de los requerimientos judiciales vigentes.