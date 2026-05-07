Un hombre de 29 años con tres pedidos de captura activos fue detenido por la Guardia Urbana de Pilar en el barrio Villa Buide.

Llevaba una década prófugo de la Justicia y era buscado por tentativa de homicidio y robo agravado con arma de fuego.

El procedimiento se inició en la intersección de las calles Pedro Cabral y Goleta Río, cuando los agentes advirtieron la circulación sospechosa de un sujeto a bordo de una motocicleta Motomel. Al ser interceptado, la consulta a los sistemas informáticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmó la existencia de tres órdenes de captura vigentes.

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Las tres causas

La primera corresponde a una tentativa de homicidio ocurrida en noviembre de 2015, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 9 de Luján. La segunda, del año 2017, refiere a un robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

La tercera causa, de abril de 2021, es también por robo agravado con arma de fuego y está a cargo de la UFI 10 de Luján.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a la espera de las diligencias judiciales pertinentes.