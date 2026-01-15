Un hombre de unos 42 años fue aprehendido en las últimas horas por lanzar amenazas con una katana y resistirse a la policía.

Se trata de un hecho que se registró dentro del barrio cerrado La Madrugada, ubicado en la localidad de La Lonja de Pilar.

Hasta allí se movilizaron los efectivos policiales tras un llamado al 911 que daba cuenta que en el interior del barrio había un hombre que se había tornado agresivo.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el personal de seguridad que presta servicio en el barrio quienes relataron que en uno de los domicilios había un masculino con un arma blanca que minutos antes los había agredido.

Con esos datos, el personal policial se desplazó hasta la vivienda mencionada. Al llegar, visualizaron en el patio a un hombre con el arma blanca, tipo katana, quien al ver a los uniformados se tornó hostil y comenzó a realizar ademanes.

Ante ello, fue necesario que los policías soliciten refuerzos para aprehender al sujeto.

Dentro de la casa, los policías hallaron a una niña de 11 años, hija del hombre apresado, que debió ser trasladada hasta una dependencia para ponerla a resguardo hasta la llegada de un familiar.