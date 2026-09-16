Un hombre fue baleado durante un violento robo a una quinta de Luján en 2020, y el sospechoso señalado como cabecilla de la banda que habría perpetrado el ataque fue detenido esta semana en la localidad bonaerense de Grand Bourg, tras permanecer más de cuatro años prófugo.

Según la reconstrucción del hecho, un grupo de al menos seis delincuentes ingresó a la vivienda con fines de robo y protagonizó un enfrentamiento armado con el propietario, quien resultó gravemente herido. En la huida, uno de los asaltantes dejó caer un teléfono celular, un elemento que terminó siendo clave para la investigación y permitió identificar a los presuntos integrantes de la banda.

Una banda dedicada a las entraderas violentas

Según pudo saber Pilar de Todos, la organización estaba compuesta por al menos seis personas dedicadas a cometer entraderas violentas mediante el uso de armas de fuego en distintos puntos del conurbano bonaerense. Siempre de acuerdo a las fuentes, tras el hallazgo del celular el resto de la banda fue cayendo con el correr de las causas, y el único que permanecía prófugo era su líder, conocido con el apodo de "Coco".

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La Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Mercedes, a cargo de la Dra. Virginia Mariana Suárez, encomendó a personal de la Policía Federal Argentina la búsqueda del paradero del sospechoso. Con los elementos reunidos en la pesquisa, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la Dra. Eliza Fabiana Marcelli, ordenó su detención.

El operativo en Grand Bourg

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina montaron un operativo discreto en Grand Bourg, donde identificaron al sospechoso en la vía pública, sobre la calle Almirante Brown. Durante el procedimiento, el hombre presentó un documento nacional de identidad y una licencia de conducir que, según se sospecha, serían apócrifos. Recién al ser notificado de la medida judicial vigente en su contra, reveló su verdadera identidad. En el lugar, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y la documentación cuestionada.

Cómo sigue la causa

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interviniente en una causa caratulada como homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, y por efracción.