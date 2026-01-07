Un policía federal que corría una picada y atropelló y mató a una mujer fue liberado en las últimas horas.



Se trata del agente Gastón Maximiliano Montepeloso quien protagonizó el hecho el pasado sábado a la altura de la Autovía 6, cerca del partido de Luján.



El hombre perdió el control de su vehículo y embistió a otro auto de frente a la altura del paraje Cañada Polo. Por el impacto, una mujer de 34 años, identificada como Vanesa Escalante, perdió la vida.



La liberación de Montepeloso fue dispuesta por el juez Luis Marcelo Giacoia, quien rechazó un pedido de la fiscal Mariana Suárez para que el policía pase de aprehendido a detenido, dada la gravedad de las consecuencias de su conducta al volante.

El hecho



El incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de Open Door.



Según lo que se sabe hasta ahora Montepeloso conducía un Honda Civic -iba acompañado por Romina Reidel- por la Autovía 6, corriendo una picada contra un Audi, con el que venían realizando sobrepasos imprudentes, contaron testigos.



En ese contexto, Montepeloso perdió el control de su auto y terminó en el carril contrario, donde chocó de frente a un Chevrolet Prisma en el que iban Marcelo Emmi, junto a Vanesa Escalante y Milagros Ludmila Emmi, su hija, de 13 años. Escalante perdió la vida en el accidente.



Las pericias practicadas demostraron que Montepeloso, que se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe, conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre. (Agencia DIB)