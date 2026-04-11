Una mujer logró recuperar la bicicleta que le habían robado días atrás luego de detectarla publicada a la venta en Facebook, en un hecho que derivó en la detención de una joven acusada de encubrimiento en Pilar.

El episodio tuvo lugar en el barrio Agustoni, cuando personal policial fue desplazado por el 911 hasta la intersección de la calle Los Teros y Córdoba, a partir de un conflicto vinculado con la presunta comercialización de un rodado sustraído.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Pilar de Todos, la denunciante indicó que tres días antes autores ignorados le habían robado la bicicleta a su hijo, un rodado marca Fire Bird, rodado 29, de color negro con detalles en rojo.

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La clave del caso se dio cuando la mujer advirtió que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta en Facebook, por lo que decidió contactarse con la persona que lo publicaba. Tras intercambiar mensajes, ambas partes acordaron un punto de encuentro para concretar la operación.

Sin embargo, al presentarse en el lugar, la víctima dio aviso al 911, lo que permitió la rápida intervención de efectivos policiales.

En ese contexto, los agentes identificaron a la vendedora, una joven de 22 años, quien fue aprehendida en el lugar acusada de encubrimiento, al no poder justificar la procedencia del rodado.

La sospechosa fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Pilar que interviene en la causa.

En tanto, la bicicleta fue recuperada y restituida a su propietaria, dando cierre a un procedimiento que se inició con un robo y que terminó resolviéndose gracias al seguimiento realizado por la propia víctima a través de redes sociales.