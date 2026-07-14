Un hombre fue baleado dos veces en las piernas, cuando su agresor lo sorprendió junto a su expareja en el barrio privado Boca Ratón, de Pilar.

El herido debió ser trasladado al Hospital Central de Pilar, donde quedó en observación, en un hecho que se registró el pasado domingo.

Todo ocurrió en el country ubicado sobre el kilómetro 12 de la Ruta 25, camino a Moreno. Tras efectuar los disparos, el atacante huyó a bordo de una camioneta y hasta el momento continúa prófugo.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Pilar de Todos, efectivos del Comando de Patrulla llegaron al lugar tras un llamado al 911 y fueron recibidos por la propietaria de la vivienda, una mujer de 39 años.

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Ella relató que su expareja, identificado como C. H., de 61 años, ingresó al barrio privado y, al verla junto a otro hombre, sacó un arma de fuego y le disparó.

Dos disparos a corta distancia

Siempre de acuerdo a las fuentes, el agresor efectuó dos balazos que impactaron uno en cada pierna de la víctima, un hombre de 33 años, antes de escapar en una camioneta Toyota Prado de color gris oscuro, con patente LBL-072.

Las heridas presentaban orificios de entrada y salida en ambas piernas, compatibles con disparos realizados de frente y a corta distancia.

Según la reconstrucción preliminar del caso, el hombre herido mantendría una relación sentimental con la propietaria de la casa, circunstancia que habría motivado el ataque de su expareja.

La causa quedó caratulada como “lesiones”

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, mientras continúan los operativos para dar con el sospechoso, que permanece prófugo.

La causa quedó a disposición de la Justicia, caratulada como "lesiones" y "herido de arma de fuego", con intervención de la UFI en turno de Pilar.