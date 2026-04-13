Un hombre fue detenido en Pilar luego de violar una medida judicial vigente y protagonizar un episodio contra su expareja, a quien le cortó el suministro eléctrico de su vivienda e intentó ingresar por la fuerza.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Las Glicinas, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de conflicto.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que su expareja se había presentado en el lugar pese a contar con una medida cautelar que le prohibía acercarse.

Según relató la mujer, el acusado cortó la luz del domicilio e intentó ingresar a la vivienda, generando una situación de tensión. Ante esto, los agentes realizaron un rastrillaje en la zona y lograron localizar al sospechoso a escasa distancia del lugar.

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El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, imputado por el delito de desobediencia.

También detuvieron a una mujer por violar una perimetral

En otro procedimiento, una mujer de 28 años fue detenida en el centro de Pilar tras incumplir una restricción perimetral vigente en el marco de una causa por violencia de género.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Belgrano, donde la víctima dio aviso a la Policía y exhibió un oficio judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 7 que establecía la prohibición de acercamiento.

Tras constatar que la medida se encontraba en vigencia y que ambas partes estaban debidamente notificadas, el personal policial procedió a la aprehensión de la acusada, quien también quedó a disposición de la Justicia por el delito de desobediencia.