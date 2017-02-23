Según relataron fuentes policiales a Pilar de Todos, los ladrones sorprendieron a los dueños de casa mientras dormían, un hombre de 78 años y una mujer de 67, y se llevaron dinero en pesos, dólares, un reloj y otros elementos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana de este jueves, y se presume que los ladrones ingresaron por un arroyo que se encuentra en la parte trasera de la casa, tras romper los alambres perimetrales.

En este momento, se encuentra personal policial en el lugar haciendo las pericias pertinentes, aunque aún no hay rastros de los ladrones.