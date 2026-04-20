La Policía de Pilar, junto a agentes municipales y personal de Tránsito, reforzó durante los últimos fines de semana distintos operativos en la zona del peaje Larena, con el objetivo de prevenir picadas de motos y desalentar concentraciones vehiculares en la vía pública.

Los procedimientos se desarrollaron sobre colectoras y sectores aledaños a de la autovía Pilar - Pergamino, en el marco de acciones coordinadas de prevención y control.

Secuestraron 10 motocicletas

Como resultado de los despliegues realizados en las últimas dos semanas, fueron secuestradas 10 motocicletas que no contaban con la documentación obligatoria para circular.

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Además, durante los controles se realizaron verificaciones de papeles, identificación de personas y test de alcoholemia.

Operativo en Larena

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos policiales, Guardia Urbana y personal de Tránsito, con presencia específica en el sector de Larena, donde suelen registrarse reuniones de motociclistas.

Desde Seguridad indicaron que la finalidad es prevenir maniobras peligrosas y reducir situaciones que puedan generar riesgos.

Los controles continuarán

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que este tipo de procedimientos seguirán desarrollándose de manera sorpresiva en distintos puntos del distrito.

La estrategia apunta a sostener presencia activa en accesos y corredores viales, además de reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad pública.