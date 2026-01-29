Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización que está acusada de realizar operaciones cambiarias ilícitas por cifras de valores millonarios.

La causa fue encomendada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Rafael Caputo, con intervención de la Secretaría N° 13, a cargo del Dr. Hernán Vicente al Departamento Delitos Fiscales de la PFA, a fin de que se realice una investigación sobre una banda que realizaría operaciones financieras ilícitas.

Puede interesarte

Así los federales comenzaron con diversas tareas de campo y de ciberpatrullaje, detectando un inmueble ubicado en el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos locales dentro del centro comercial Paseo Champagnat, en Pilar.

Esos lugares, según la investigación “funcionaban como fachada de locales comerciales, los cuales eran promocionados en distintas redes sociales, tenían como finalidad ser cuevas cambiarias donde se realizaban todo tipo de actividades comerciales sin habilitaciones legales, como cambio de divisas extranjera de manera reiterada y organizada, giros y transferencias al exterior, cheques y servicios vinculados al turismo”.

Con las pruebas aportadas por los detectives, el magistrado interventor ordenó los allanamientos a los domicilios con la anuencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana del Dr. Adrián González Charvay, donde se secuestraron más de 180.000.000 pesos , aproximadamente 115.000 dólares, 75.170 euros, 39.856 reales, 6 CPU, 1 notebook, 1 DVr y distintas anotaciones de interés para la investigación.

Asimismo, se identificaron a tres hombres y a una mujer, vinculados a la causa.

Los procedimientos fueron realizados con la colaboración del personal del Banco Central de la República Argentina.