Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a un sujeto sobre el cual pesaba un pedido de captura acusado de asesinar a disparos a un hombre.

El hecho que derivó en la detención ocurrió el 11 de enero de 2025, cuando el implicado se apersonó a una vivienda tipo quinta ubicada en el partido de Moreno, donde cumplía distintas tareas laborales y oficiaba como casero.

Bajo esas circunstancias, el individuo notó que los propietarios de la finca le negaron su correspondiente ingreso, motivo por el cual el mismo se enfureció y terminó accediendo a base de fuerza física.

Ya dentro del lugar, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la región abdominal de un masculino, señalaron fuentes de la PFA.

Inmediatamente, la víctima resultó trasladada de urgencia hacia el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde pese a ser intervenida quirúrgicamente falleció como consecuencia de las graves heridas ocasionadas.

Tras meses sin obtenerse los elementos necesarios respecto a su localización, la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez a cargo del Dr. Leandro Ventricelli, convocó a la División Homicidios de la PFA para que ubique el paradero del prófugo y posteriormente lo detenga.

La captura

Por consecuencia, los uniformados de la citada dependencia emprendieron diversas tareas de campo y pormenorizados análisis referentes al núcleo familiar del buscado, logrando obtener valiosa información vinculada a diferentes transferencias y movimientos bancarios que poseía su pareja, una mujer residente en el distrito de José C. Paz.

A partir de aquel dato, los funcionarios policiales ejecutaron discretas labores por los comercios donde la mujer había realizado dichas transferencias, lo que permitió identificar un domicilio que sería utilizado por el prófugo para mantenerse oculto.

Hasta allí se trasladaron los agentes de la PFA, quienes apostados en las inmediaciones de la finca vislumbraron al sujeto salir de la morada para abordar un automóvil y emprender un trayecto a alta velocidad.

Con el debido aval judicial, el personal policial interceptó el vehículo en cuestión y materializó el arresto del individuo sobre la vía pública, en la intersección de la calle Quito y la Avenida Croacia de la localidad de José C. Paz. En poder de éste, se confiscó su dispositivo telefónico.

El detenido, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.