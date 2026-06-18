La Policía de Pilar desarticuló una organización delictiva dedicada a la venta de drogas en la localidad de Champagnat.

Durante allanamientos simultáneos, se secuestraron más de 90 gramos de cocaína, dos armas de fuego y casi 500 mil pesos en efectivo.

La investigación se desarrolló a partir de denuncias que daban cuenta de la realización de dicha actividad ilícita en viviendas de la calle Santa Águeda.

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Ante esto, informó la Secretaría de Seguridad local, se desplegaron diferentes tareas de inteligencia, recopilación de datos y testimonio de testigos, que autenticaban esta situación e identificaban a diferentes integrantes de la organización.

Con esta información, el Juzgado de Garantías 7 del distrito dictó las órdenes de allanamientos sincrónicos a las moradas en cuestión, logrando la captura de 8 malvivientes: seis mayores de edad, cinco hombres y una mujer; y dos menores de 14 y 16 años.

Durante los procedimientos, se secuestraron 92 gramos de cocaína, dispuestos en 77 dosis listas para la venta y un trozo compacto; 9.2 gr. de marihuana; un revólver calibre 22 y un arma de fuego calibre 38, con 4 municiones aptas para el disparo; más de 490 mil pesos en efectivo; teléfonos celulares, balanzas de precisión y demás elementos de interés para la causa.

La totalidad de los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial actuante.

La causa fue caratulada como Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización – Tenencia ilegal de arma de fuego; donde interviene la Unidad funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas 3 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.

