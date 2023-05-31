La mujer trans que murió en un calabozo de una comisaría de Pilar tenía las vías respiratorias obstruidas.

Sofía Fernández, de 39 años, fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría quinta del distrito, lugar en donde estaba detenida por haber intentado ingresar a una vivienda con fines de robo, de acuerdo a la versión policial.

Sin embargo, familiares de la mujer señalaron que ella no estaba participando de ningún robo, sino que estaba escapando de delincuentes que quisieron asaltarla, por lo que se escondió en una vivienda.

Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía, la Policía abonó la hipótesis del suicidio, posibilidad que siempre fue descartada por familiares y allegados.

De acuerdo al canal TN, Sofía tenía en la garganta una tanga y además el trozo de un colchón, lo que le obstruyó las vías respiratorias y le generó asfixia.

Además, de acuerdo a la autopsia, Sofía tenía golpes, por lo que la Justicia ordenó el secuestro de documentación de la dependencia y de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, aunque el equipo que graba no estaba funcionando.

La autopsia, además, indicó que la mujer tenía “no tenía lesiones externas de autodefensa”, al tiempo que el fiscal de la causa, Gonzalo Agüero, pidió una pericia en las uñas de la mujer, para cotejar si hay ADN de algún presunto atacante.

La Justicia, además, pidió datos de las antenas de telefonía celular, planos de las celdas, al tiempo que hay 10 efectivos imputados, en principio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.