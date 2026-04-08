La mujer acusada de una presunta estafa por $23 millones en perjuicio de su exjefe realizó un descargo en el que negó haber cometido delito alguno y cuestionó la información que circuló en las últimas horas sobre el caso.

En su declaración, sostuvo que los datos difundidos “son incompletos” y no reflejan con precisión lo ocurrido. En ese sentido, remarcó que la situación se encuentra actualmente bajo investigación judicial y expresó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos “como corresponde”, consignó Resumen.

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Asimismo, aseguró haber actuado de buena fe en el marco de su actividad y señaló que existen aspectos del caso que están siendo mal interpretados, los cuales podrán ser explicados en el ámbito judicial correspondiente.

Investigación en curso

La causa se inició tras la denuncia de un empresario de 41 años, quien detectó movimientos irregulares en su tarjeta de crédito hacia fines de septiembre de 2025. De acuerdo a la investigación, los consumos no reconocidos se habrían realizado a través de plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales, sobre todo Mercado Libre.

Con el avance de las actuaciones, los gastos fueron acumulándose hasta alcanzar una cifra cercana a los 23 millones de pesos. A partir del trabajo conjunto con la fiscalía, los investigadores lograron reconstruir el circuito de compras y establecer los puntos de entrega de los productos.

En ese marco, se determinó que varios envíos tenían como destino un domicilio ubicado en un barrio privado sobre la Ruta 28, donde reside la mujer imputada.

Presunción de inocencia

La acusada también hizo hincapié en la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras avanza la causa. Señaló que la difusión del caso ya le generó consecuencias negativas tanto a nivel personal como familiar.

Por último, pidió evitar conclusiones apresuradas hasta que se conozcan los resultados de la investigación, reiterando su confianza en que la Justicia permitirá aclarar lo sucedido.