Una mujer sufrió acoso en la vía pública y un hombre resultó herido con un arma blanca, luego de un enfrentamiento vecinal.

El hecho ocurrió en la zona de Chile y Tomás Espora, hasta donde acudió personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto entre varias personas.

Según se informó, una mujer de 34 años relató que momentos antes se había acercado a comprar a un kiosco del barrio, donde se encontraba un hombre consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, el sujeto intentó besarla y le tocó los glúteos, lo que generó la reacción de dos jóvenes, familiares de la mujer, el hijo y un sobrino.

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Los adolescentes se enfrentaron a golpes de puño con el acosador, lo que derivó en una pelea en plena vía pública, señalaron fuentes policiales.

En medio de esa situación, un vecino de 37 años intentó intervenir para separar a los involucrados, pero durante el enfrentamiento fue herido con un arma blanca en la zona de la cintura, del lado izquierdo. De acuerdo a fuentes policiales el arma blanca habría sido utilizada por uno de los menores.

Según contó la mujer agredida, el hombre herido no intentó evitar el acoso, como había trascendido en un primer lugar, sino que por el contrario habría querido defender al presunto abusador.

Tras el episodio, otro vecino subió a su vehículo particular al sujeto herido para trasladarlo al Hospital Central de Pilar. Mientras intentaban retirarse del lugar, varias personas golpearon el automóvil y provocaron la rotura de una de las ventanillas, indicaron fuentes policiales.

En tanto, efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 31 años señalado como uno de los involucrados en el conflicto. También fueron detenidos los dos menores que participaron de la pelea para realizar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de Pilar, bajo la carátula de lesiones y daños, al tiempo que el sujeto herido se encontraría fuera de peligro.

Conflicto

En contacto con Pilar de Todos, la mujer acosada señaló que el hombre apuñalado “mucho mayor que los chicos ya tenía conflictos previos con ellos”.

“A pesar de que se trata de dos menores enfrentándose a un adulto, terminaron detenidos y acusados de algo gravísimo. Pero lo más grave vino después", agregó, al tiempo que señaló que "fueron a la comisaría a buscar información y nadie les decía dónde estaban los chicos”, expuso la mujer. “En ese momento el menor se defendió y en medio de toda la confusión el hombre terminó apuñalado”, añadió.

“Hay vecinos que vieron lo que realmente pasó. Pedimos que se investigue toda la situación y que se tenga en cuenta que son menores que esta defendiendo a su familia y a ellos mismos de un adulto. Pedimos difusión y Justicia, porque detrás de esta historia hay dos chicos menores y una familia desesperada que busca que se sepa la verdad”, finalizó.

2da. actualización.