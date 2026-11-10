La Justicia Federal de Campana indagó este martes al hombre que está acusado de haber realizado una amenaza de muerte contra el Papa León XIV.

Se trata de un sujeto de 49 años que fue identificado, según el portal Infobae, como Damián Avelino Giles y que, tras un intenso operativo fue detenido en una vivienda de la localidad de Villa Rosa, en Pilar.

Según se pudo reconstruir, la amenaza fue realizada por medio de un llamado a la línea de emergencias 911 el pasado viernes 6 de noviembre en la que el acusado emitió la siguiente frase: “Yo voy a matar al Papa”.

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Frente a las autoridades judiciales el sospechoso fue indagado este martes por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, según la imputación de Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana.

Allí, resaltó Infobae, el acusado que se desempeña como obrero, declaró, pero negó las acusaciones y también rechazó que la que se escucha en la grabación sea su voz.

Según consignaron allegados a la investigación, Giles argumentó que estaba trabajando en el momento en que se realizó el llamado -realiza trabajos de albañilería y jardinería.

Sin embargo, los detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) encontraron el celular desde el cual se realizó la comunicación en el allanamiento a su casa.

En ese punto, manifestó que alguien podría haber tomado su teléfono y realizado el llamado sin que él lo notara, aunque no pudo explicar cómo esa persona podría haber accedido al dispositivo que posee clave.

Frente a ello, González Charvay ordenó la realización de una pericia de voz para comprobar si la del llamado al 911 corresponde a la de Giles.

El operativo

Tras el llamado intimidatorio, Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) iniciaron un intenso operativo para dar con el acusado que incluyó diversas diligencias investigativas mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas.

En ese contexto, se desplegaron tareas de campo, vigilancias subrepticias e intervenciones telefónicas, junto con un arduo trabajo interdisciplinario del personal especializado.

Asimismo, colaboró el Departamento Técnico del Cibercrimen, que brindó apoyo operativo mediante la utilización de tecnología IMSI Catcher, herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil utilizado para emitir las amenazas.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular directamente vinculado con las amenazas, además de otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).