Una empresaria de Pilar fue condenada esta semana por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, acusada de integrar una maniobra de lavado de dinero presuntamente vinculada al narcotráfico.

Se trata de María Eugenia Maronna, de 49 años y propietaria de una agencia de automóviles, quien deberá afrontar una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 260 mil dólares.

La misma pena recayó sobre Fernando Aldo De Bórtoli, de 39 años, mientras que Ricardo Gabriel Sosa —actualmente detenido en una cárcel federal de Río Negro— también fue condenado por el mismo delito.

El juez Juan Francisco Venditti dispuso además, según consta en la sentencia, el decomiso de un lote ubicado en el barrio cerrado Los Sauces, en La Lonja, Pilar.

De acuerdo con la investigación, el terreno habría sido adquirido con fondos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico y luego utilizado en una maniobra orientada a ocultar el origen del dinero.

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Antecedentes

María Eugenia Maronna es hermana de Carlos Maronna, empresario que el año pasado fue llevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por una causa también relacionada con presunto lavado de activos narco a través de negocios del rubro automotor.

De Bórtoli, por su parte, fue investigado durante años por sus presuntos vínculos con la organización que lideraba Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, uno de los narcotraficantes más señalados del conurbano.

Distintas pesquisas lo ubicaron como supuesto transportista de estupefacientes para la estructura asociada a Alan Villalba, hijo del histórico capo narco de San Martín.

El tercer condenado, Ricardo Gabriel Sosa, acumula un historial judicial extenso: en septiembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín por integrar una organización dedicada al transporte de marihuana prensada. A esa pena se sumaron posteriormente otros siete años de prisión impuestos por la Justicia Federal de Neuquén en una causa por tráfico de drogas. Con la condena de esta semana, Sosa deberá cumplir una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión.

Cómo se reconstruyó la maniobra, según la causa

La causa que derivó en la sentencia se inició en 2016 en el Juzgado Federal de Campana, como desprendimiento de la investigación que ya había llevado a la condena de Sosa por narcotráfico.

Allí, los investigadores buscaron determinar si la adquisición del lote en Los Sauces había sido realizada con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Según la causa, el terreno fue transferido a nombre de Maronna en 2011. Un año después, el 30 de marzo de 2012, se firmó un boleto de compraventa mediante el cual De Bórtoli adquiría el inmueble "en comisión" por un valor declarado de 250 mil dólares, consignó Resumen.

Durante la investigación se analizaron los antecedentes patrimoniales de los involucrados. Un informe elaborado por la entonces AFIP concluyó que Maronna, inscripta como monotributista categoría F, no registraba ingresos suficientes para justificar la operación, ya que no habría generado durante 2010 y 2011 recursos compatibles con una compra de esas características.

Al ser indagada, Maronna sostuvo que no conocía previamente a De Bórtoli. Para los investigadores, sin embargo, la operación habría formado parte de una maniobra destinada a dar apariencia legal a fondos del narcotráfico.

La hipótesis respaldada por la condena sostiene que el dinero utilizado para adquirir el inmueble tendría como origen los recursos obtenidos por Sosa a través de actividades vinculadas al tráfico de drogas.