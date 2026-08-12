Luis Ramón Cavanagh, acusado por la actriz Romina Gaetani en una causa por violencia de género, declaró ante la Justicia de Pilar y rechazó la denuncia en su contra.

El empresario se presentó ante la fiscal María José Basiglio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, en el marco de la causa que investiga lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Cavanagh está defendido por el abogado Alfredo Soares Gache.

De acuerdo a información publicada por La Nación, el hecho investigado ocurrió el 28 de diciembre pasado, cuando la expareja convivía en una vivienda del Tortugas Country Club, en Pilar. Según el expediente judicial, a Cavanagh se le imputa haberse tornado violento tras una discusión y haber arrojado a Gaetani al suelo.

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La versión del acusado

Al negar rotundamente la denuncia, Cavanagh sostuvo ante la fiscal: "Yo no le hice ninguna lesión de ningún tipo, jamás golpeé a nadie". El empresario afirmó además que fue él quien atravesó episodios de violencia por parte de la actriz a lo largo de la relación.

“Quiero dejar asentado que ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces, lo sabe la psicóloga de pareja”, declaró Cavanagh.

Según su relato, la noche del hecho se encerró en su habitación tras un cruce motivado por mensajes que había encontrado en el teléfono de Gaetani. Minutos después, siempre de acuerdo a su versión, ella regresó a la vivienda y allí se produjo el forcejeo que terminó con la intervención policial y el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar.

El empresario planteó, por último, que estaría dispuesto a someterse a un peritaje psicológico si la fiscal así lo dispusiera.

La reacción de la defensa de Gaetani

Al indicar que se está intentando colocar en una situación de legítima defensa, el abogado Ignacio Trimarco cuestionó públicamente la versión brindada por Cavanagh y remarcó inconsistencias entre el relato del acusado y las lesiones constatadas en la denunciante.

Cómo sigue la causa

La Justicia le había concedido oportunamente la eximición de prisión a Cavanagh, con una fianza de 7 millones de pesos, fijación de domicilio y la obligación de entregar un arma no hallada durante el allanamiento realizado en su vivienda.

La causa, radicada en el Juzgado de Garantías N°7 a cargo de Walter Saettone, continúa su curso judicial

