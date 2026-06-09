La exjueza Alejandra Velázquez fue condenada a tres años de prisión tras reconocer que ofreció dinero a dos funcionarias públicas para influir en actuaciones vinculadas a procesos de adopción.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro, que además dispuso una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos. El delito fue calificado como cohecho agravado por su condición de funcionaria pública.

Según la resolución, la maniobra nunca llegó a concretarse porque ambas funcionarias rechazaron la oferta. Sin embargo, el tribunal consideró que el delito quedó configurado con el solo ofrecimiento del dinero.

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Velázquez, que fue apartada de su cargo en 2017 en medio de una investigación por presuntas irregularidades en causas de adopción, obtuvo la libertad condicional al computarse el tiempo que permaneció detenida tras ser extraditada desde España.

La condena finalizará en julio de 2028, mientras que la inhabilitación para ocupar cargos públicos se extenderá hasta 2031.