Una mujer de 33 años, oriunda del barrio Pinazo de Del Viso, fue detenida en Luis Lagomarsino luego de ser acusada de atropellar a un jubilado de 58 años y abandonar la escena del accidente.

Al ser identificada por efectivos del Comando de Patrulla, los agentes hallaron cocaína en el interior del vehículo.

Choque

El episodio ocurrió en la esquina de las calles Belice y Mónaco, donde un Ford Ka negro impactó contra la víctima. Tras la colisión, la conductora no se detuvo a asistirlo y se retiró del lugar.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió iniciar la búsqueda del rodado.

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Efectivos del Comando de Patrulla localizaron el vehículo a unos 700 metros, en la esquina de Polonia y Pedro Nieto, e identificaron a la mujer como su presunta conductora.

Pedido judicial vigente y estupefacientes

Al ingresar sus datos en el sistema policial, los agentes constataron que sobre ella pesaba un comparendo compulsivo activo fechado el 19 de junio de 2023, vinculado a una causa por "Usurpación de propiedad" solicitada por el Juzgado Nro. 11 de San Isidro.

Durante la requisa del Ford Ka se encontró además un frasco con 17 gramos de cocaína, que fue secuestrado e incorporado a la investigación. Con estos elementos, la detenida fue trasladada al Destacamento de Lagomarsino y puesta a disposición de la Justicia.

La víctima, fuera de peligro

El jubilado fue asistido en el lugar por personal del SAME y derivado al Hospital Central de Pilar. El hombre presentaba escoriaciones superficiales en miembros superiores y que su estado no revestía gravedad, sñalaron fuentes del caso.

El expediente quedó caratulado como "Aprehensión. Infracción Ley 23.737. Comparendo compulsivo activo. Lesiones culposas" y fue asignado a la UFI de Drogas Ilícitas de Pilar y la UFI de Turno.