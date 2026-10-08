El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 5 de San Martín comenzó a juzgar al comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales, de 64 años. Se lo acusa de haber simulado ser atropellado durante una protesta de trabajadores de la firma LEAR, en el kilómetro 31,5 de la autopista Panamericana, el 30 de julio de 2014. El debate se realizará los miércoles de octubre y noviembre.

Durante la primera jornada, el lunes, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal y la querella. Después, el tribunal le preguntó al acusado si iba a declarar en indagatoria y se negó.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), la próxima audiencia será la semana que viene, con los testimonios de la víctima de la presunta maniobra llevada adelante por el acusado y sus acompañantes.

De qué lo acusan

El comandante llegó a juicio imputado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio, contemplados en los artículos 142 inciso 1º, 144 bis inciso 1º y último párrafo, y 275 del Código Penal de la Nación.

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La escala penal va de uno a cinco años de prisión e incluye la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

Qué ocurrió en la Panamericana

La causa se inició por la denuncia del abogado Manuel Garrido, a la que se sumó la presentación de la entonces diputada nacional Miryam Bregman. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la mañana del 30 de julio de 2014 sobre la autopista Ingeniero Pascual Palazzo, conocida como Panamericana.

Trabajadores de la autopartista LEAR realizaban una protesta cerca del kilómetro 31,5, en El Talar de Pacheco, partido de Tigre. Mientras personal de Gendarmería rodeaba a los manifestantes, el imputado corrió hacia un Chevrolet Corsa que uno de ellos conducía a baja velocidad. Según la denuncia de Garrido, el gendarme “se arrojó deliberadamente contra el capot del vehículo, simulando haber sido atropellado”.

Distintos testigos presenciaron la escena, que además fue registrada por las cámaras de los canales de noticias y de los medios que cubrían la protesta.

La detención del conductor

Por orden del excoordinador de Fuerzas de Seguridad Roberto Ángel Galeano, el resto de los efectivos sacó por la fuerza al conductor y lo apresó. El hombre permaneció detenido varias horas y se le abrió una causa por lesiones culposas y resistencia a la autoridad agravada.

El expediente tramitó ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito El Talar del Departamento Judicial de San Isidro. El 20 de mayo de 2016 el conductor resultó sobreseído.

Lo que sostiene la fiscalía

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Domínguez destacó que fueron falsos los motivos alegados para justificar la detención del conductor y que el gendarme no fue embestido por el manifestante “sino que se arrojó deliberadamente sobre el vehículo”.

Además, el fiscal indicó: “La intervención de López Torales (simular un atropellamiento y afirmación falsa de dicho evento, en un acta de procedimiento y en dos declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento de ley los días 30 y 31 de julio de 2014) resultó esencial para la invención –a sabiendas de su falsedad– de una causal de detención –volcada en las actuaciones cuestionadas– destinada a simular una privación de libertad (que se determinó ilegal, cometida mediando abuso funcional y violencia)”.