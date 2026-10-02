Un joven de 20 años protagonizó un grave incidente vial en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar. El conductor se filmó mientras circulaba a más de 140 kilómetros por hora por una calle interna, maniobra que finalizó al chocar contra un poste del tendido eléctrico y volcar su camioneta Jeep Renegade.

El hecho ocurrió el 27 de septiembre, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el joven, domiciliado en Maquinista Savio, circulaba por la calle Boote junto a un acompañante de su misma edad.

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Tras perder el control del vehículo al pasar una curva, la camioneta dio varios tumbos sobre la vereda. Ambos fueron trasladados al hospital Erill por precaución, donde el conductor recibió dos puntos de sutura por una herida en la ceja.

Tras la difusión de las imágenes, se viralizó un audio de WhatsApp donde el propio joven admitió las causas de su imprudencia:

“Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto. Estaba medio escabio y había fumado un par de porros”, expuso .

La Agencia Municipal de Tránsito y Transporte labró un acta con cuatro infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, incluyendo el exceso de velocidad en una zona de 40 km/h, la realización de maniobras peligrosas, el uso del celular mientras conducía y la falta de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Como consecuencia, el 1 de octubre se dictó la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir.

El vehículo permanece secuestrado en la Subcomisaría de Loma Verde, a disposición de la UFI N°5 del departamento judicial Zárate-Campana, que investiga el caso bajo la carátula de lesiones culposas.