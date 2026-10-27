Cuatro integrantes de una misma familia murieron en el incendio de su vivienda, ocurrido durante en José C. Paz.

El fuego se desató en una casa humilde del barrio La Bístrica, en la intersección de General Alvear y San Jorge. Las víctimas son Karen Lobos, de 35 años; su pareja, Walter Arzimendia, de 37; y los chicos Nahiara Florentín Lobos, de 12, y Jael Arzimendia, de 4.

Dos dotaciones de bomberos en el operativo

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto con personal del SAME, la Guardia Urbana, Prevención y Defensa Civil.

De acuerdo a lo publicado por La Noticia 1, que a su vez citó a Diario Efecto, la mujer y sus dos hijos fueron rescatados y trasladados a una Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana, pero llegaron sin vida.

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El hombre quedó atrapado dentro de la vivienda

En tanto, la pareja de la mujer no logró salir. Quedó atrapado entre las llamas y fue encontrado cuando los bomberos consiguieron sofocar el incendio, siempre de acuerdo a la misma fuente.

Las causas siguen en investigación

Las razones que originaron el fuego en la casilla, desatado en la madrugada del lunes, son materia de investigación y hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales.