Una niña de 12 años murió el sábado por la tarde mientras participaba de una jornada recreativa en el centro terapéutico AUPA de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

La menor, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, tenía diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y movilidad reducida.

Según informó El Diario de Escobar, la niña sufrió una descompensación durante la actividad. Fue trasladada de urgencia en una ambulancia privada a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Maschwitz, donde ingresó sin signos vitales.

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Entre las líneas de investigación se evalúa un posible ahogamiento en una pileta del predio, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Intervinieron personal del Comando de Patrullas, efectivos de la UFI N°10 y peritos de Policía Científica, quienes tomaron declaraciones a coordinadores y responsables del establecimiento para reconstruir lo ocurrido.

El resultado de la autopsia será determinante para establecer la causa de muerte de la menor.