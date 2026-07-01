La Justicia inició una investigación tras el fallecimiento de un hombre de 34 años ocurrido dentro de una comunidad terapéutica de Pilar.

Según fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el deceso se produjo en la institución “El Árbol Familiar” ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Las mismas fuentes consignaron que la víctima, que residía dentro del lugar, habría sufrido una descompensación en un pasillo cercano a la zona del comedor.

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Los directores del lugar expresaron ante los oficiales que, tras caer desplomado, intentaron realizarle maniobras de reanimación mientras que aguardaban la llegada de una ambulancia.

Al lugar llegó una unidad del SAME cuyos profesionales médicos constataron que el hombre, identificado por la policía como Juan López, ya no contaba con signos vitales.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar a cargo del Dr. Camafreitas en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de Causales de Muerte”.