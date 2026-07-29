La Justicia de Pilar avanza en la investigación por el homicidio de Miguel Ángel Libutti, de 79 años, quien fue encontrado muerto dentro de su vivienda del barrio San Alejo.

La causa, que inicialmente había sido iniciada como una averiguación de causales de muerte, cambió de rumbo luego de que la autopsia preliminar determinara que la víctima presentaba heridas cortopunzantes en la cabeza.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2, cuyo titular es el fiscal Andrés Quintana, quien dispuso una serie de medidas para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable del crimen.

Puede interesarte

El hallazgo se produjo el pasado domingo cuando el hermano de Libutti, un hombre de 73 años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegó al inmueble ubicado en la esquina de Anchorena y Estados Unidos. Al ingresar encontró al hombre tendido sobre una cama, con parte de la cabeza cubierta por un oso de peluche de gran tamaño.

En la vivienda también observó manchas y rastros de sangre distribuidos en distintos ambientes, entre ellos la cocina, el comedor y una de las habitaciones. Frente a esa situación dio aviso al 911.

Tras el llamado acudieron efectivos de la Comisaría Pilar 8ª y peritos de Policía Científica, quienes preservaron la escena, realizaron las primeras tareas periciales y dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Pilar para la correspondiente autopsia.

El examen forense preliminar reveló que la muerte habría sido consecuencia de heridas cortopunzantes sufridas en la cabeza. A partir de ese resultado, el fiscal Quintana ordenó recaratular el expediente como "Homicidio" y profundizar las medidas investigativas.

En ese marco se llevó adelante un nuevo procedimiento en la vivienda, durante el cual fueron secuestrados una tijera con manchas hemáticas, un hacha y un pico con mango metálico. Todos los elementos serán sometidos a distintas pericias para determinar si fueron usados en el hecho.

Hipótesis

Los investigadores también analizan otro dato considerado relevante para la causa. Según declaró el hermano de la víctima, la casa no presentaba signos de haber sido forzada y las llaves de ingreso permanecían colocadas en una reja de seguridad situada dentro del predio, una circunstancia que podría aportar información para reconstruir la mecánica del homicidio.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que Libutti se dedicaba a la venta de terrenos. En ese contexto, una de las hipótesis que evalúa la fiscalía es si el crimen pudo haber estado vinculado con esa actividad, aunque hasta el momento no fue descartada ninguna otra línea investigativa.

La causa continúa bajo un marcado hermetismo. Mientras se esperan los resultados de las pericias y avanza la recolección de testimonios, la fiscalía busca establecer cómo se produjo el ataque, cuál fue el móvil del homicidio y quién o quiénes fueron los responsables.