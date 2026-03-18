Un joven de 20 años fue detenido en la localidad de Presidente Derqui acusado de tenencia de estupefacientes, luego de que efectivos policiales lo interceptaran durante un recorrido de prevención.

l procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Chacabuco y Venezuela, donde personal del Comando de Patrullas identificó al sospechoso en la vía pública. En presencia de un testigo, los agentes realizaron una requisa que permitió hallar entre sus pertenencias un envoltorio de nylon transparente.

Dentro del paquete se constató la presencia de una sustancia vegetal verde parduzca compatible con marihuana, la cual fue incautada para su análisis.

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Secuestro de la sustancia y actuación judicial

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el envoltorio contenía un total de 18,2 gramos de marihuana. La sustancia fue secuestrada en el lugar y el joven quedó aprehendido.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en el país.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción especializada en drogas de Pilar, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.