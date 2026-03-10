Cuatro motociclistas fueron interceptados en Pilar luego de ser detectados mientras realizaban maniobras peligrosas en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Ruta 26 y Belice, en la localidad de Lagomarsino, durante un patrullaje preventivo de la policía.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, efectivos del Comando de Patrullas observaron a cuatro hombres que circulaban en distintos motovehículos realizando maniobras riesgosas, como picadas a alta velocidad, por lo que decidieron interceptarlos para su identificación.

En el lugar también intervino personal de tránsito municipal, que labró las infracciones correspondientes. Posteriormente, una grúa municipal trasladó los rodados al corralón contravencional.

Cuatro motos secuestradas y alcoholemia positiva

Durante el operativo se dispuso el secuestro de cuatro motocicletas:

Motomel B110

Kawasaki S5

Corven Energi,

Honda GLH

Además, los controles realizados en el lugar detectaron dos casos de alcoholemia positiva. Uno de los conductores registró 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que uno de los acompañantes presentó 0,19 g/l.

Asimismo, una de las motos carecía de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), lo que también derivó en una infracción.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Pilar, que determinará las sanciones correspondientes para los involucrados. Mientras tanto, los vehículos permanecen secuestrados en el corralón municipal.