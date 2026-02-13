Un hombre fue aprehendido en Pilar luego de intentar ingresar a una vivienda con fines de robo y quedar enganchado en el portón de acceso.

El procedimiento se inició cuando personal policial fue comisionado a la zona de Formosa y San Agustín en Manuel Alberti, a raíz de un llamado que alertaba sobre una confrontación. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un vecino, quien manifestó ser hermano del propietario del domicilio afectado.

Según el relato brindado, un hombre había saltado el portón de ingreso de la vivienda y quedó enganchado en la estructura, que presentaba elementos punzantes en su parte superior. Ante la llegada del personal policial, el sujeto se tornó hostil, por lo que fue necesario solicitar un móvil de colaboración.

Con el refuerzo solicitado, los efectivos lograron reducir y aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes. De acuerdo a información a la que tuvo acceso Pilar de Todos, el hombre se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del procedimiento.

La causa fue caratulada como tentativa de robo, resistencia a la autoridad y aprehensión, con intervención de la UFI N°2 de Pilar.