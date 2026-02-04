Un joven fue aprehendido en jurisdicción de la Comisaría 8ª de Pilar, luego de intentar escapar de la Policía mientras circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo. El hecho ocurrió durante una recorrida preventiva realizada por personal policial en la zona.

Los efectivos se encontraban patrullando Ruta 25, en sentido a Villa Rosa, cuando observaron a un masculino a bordo de una motocicleta Honda Wave 110. Al advertir la presencia del móvil policial, el conductor aceleró su marcha con la intención de evadir a los uniformados, lo que motivó el inicio de una pequeña persecución.

Puede interesarte

Caída del rodado y verificación de datos

El seguimiento se extendió por varios metros hasta que, al llegar a la intersección con la calle Naón, el motociclista perdió el control del rodado y cayó al suelo. Tras descender del móvil, el personal policial constató que el joven presentaba una lesión en el cuero cabelludo, producto de la caída, ya que no llevaba casco colocado.

De inmediato se cursaron los datos del conductor y del rodado vía radial. La operadora de turno informó que el joven no registraba impedimentos legales, pero que la motocicleta presentaba pedido de secuestro activo por robo.

Pedido de secuestro activo por robo

De acuerdo a la información oficial, el rodado poseía pedido de secuestro desde el 13 de julio de 2024, a solicitud de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de una comisaría de esa jurisdicción. La motocicleta fue identificada por número de chasis y motor, los cuales coincidían con los datos del requerimiento vigente.

Ante esta situación, el joven, de 20 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial interviniente, previo precario médico, a los fines legales correspondientes. La motocicleta quedó secuestrada como elemento probatorio en la causa.

El hecho fue caratulado como encubrimiento y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI N° 1 de Pilar, que quedó a cargo de la investigación.