Un motociclista fue interceptado en el partido de Pilar luego de intentar fugarse de un control policial durante una recorrida preventiva realizada por personal de la fuerza.

El hecho ocurrió en la intersección de Oliden y la Colectora 12 de Octubre, cuando los efectivos visualizaron un motovehículo y le impartieron la señal de detención correspondiente. Lejos de acatar la orden, el conductor emprendió la fuga en dirección a la zona del Golf Club, donde finalmente fue interceptado e identificado.

Al solicitarle la documentación obligatoria, se constató que carecía de la misma, aunque al ser cursado por el sistema informático no registraba impedimentos legales. Ante esta situación, se convocó a personal de Tránsito municipal, que labró el acta de infracción correspondiente.

Minutos después, una grúa municipal procedió al secuestro del motovehículo, que fue trasladado al depósito municipal correccional, quedando el procedimiento asentado en las actuaciones de rigor.