Un hombre de 25 años fue detenido en Pilar acusado de intentar asaltar a un chofer de la aplicación Uber durante la madrugada del viernes. El hecho se registró sobre la avenida Presidente Perón (Ruta 234), a la altura del cruce con la Ruta 8.

De acuerdo al relato de la víctima, un joven de 26 años, el sospechoso solicitó el viaje a través de la aplicación y, una vez iniciado el recorrido, lo amenazó con el objetivo de sustraerle el teléfono celular y dinero en efectivo.

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En medio de la situación, el conductor logró advertir la presencia de un móvil del Comando de Patrulla que circulaba por la zona, por lo que comenzó a realizar señales lumínicas para alertar a los efectivos. La maniobra fue detectada por los agentes, quienes giraron en U y comenzaron a seguir el vehículo, un Peugeot 206, que se desplazaba en dirección al Hospital Universitario Austral.

A lo largo de unos 500 metros, los policías iniciaron una breve persecución con sirenas y balizas encendidas, hasta lograr interceptar el rodado. Una vez detenido, rodearon el automóvil y ordenaron el descenso de sus ocupantes.

En ese contexto, el conductor expuso lo ocurrido, lo que permitió identificar al presunto autor. El sospechoso fue reducido en el lugar, aunque durante el procedimiento opuso resistencia y mordió en la mano derecha a un efectivo policial de 45 años, provocándole lesiones en dos dedos.

El acusado, domiciliado en Pilar, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Tentativa de robo. Lesiones” e interviene la UFI N° 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, que avanzará con las actuaciones para esclarecer el hecho.