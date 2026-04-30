Una investigación por el robo de una herramienta de jardinería terminó con tres personas detenidas en la localidad de Villa Astolfi de Pilar, luego de un operativo que incluyó una maniobra encubierta y un allanamiento de urgencia.

El hecho se inició tras la denuncia de una mujer de 32 años, quien advirtió que autores desconocidos habían ingresado a su vivienda tras saltar un paredón y sustraer una desmalezadora que se encontraba guardada en un galpón del fondo. La situación fue detectada cuando la víctima salía de su casa y observó daños en el patio.

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A partir de tareas de campo y entrevistas con vecinos, los investigadores establecieron que una persona del entorno estaría ofreciendo una herramienta de similares características en redes sociales a un valor muy inferior al de mercado, lo que despertó sospechas sobre su procedencia.

Operación encubierta y allanamiento

Con intervención de la fiscalía, se dispuso la realización de una compra controlada en la vía pública. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse.

Frente a esa situación, se ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la zona de Manzone, donde el personal logró recuperar una desmalezadora y aprehender a un hombre de 29 años y una mujer de 31, aunque avanzarán las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad en el hecho.

Identifican al presunto autor del robo

En paralelo, mediante el análisis de cámaras de seguridad y nuevos testimonios, los investigadores lograron identificar al presunto autor material del hecho.

Se trata de un hombre de 29 años, quien fue localizado en la vía pública, en inmediaciones de calles de la misma zona, donde fue aprehendido.

La causa quedó caratulada como hurto agravado y encubrimiento agravado con fines de lucro, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana.

Los tres aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia para prestar declaración en sede judicial.