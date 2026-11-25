Dos hombres que intentaron escapar en moto al advertir la presencia policial fueron detenidos con un revólver con numeración suprimida, en José C. Paz.

El hecho ocurrió en las últimas horas, en la intersección de las calles Martel y Altube. Allí, personal de la Motorizada Departamental identificó una moto Bajaj Rouser 200 negra, con dos ocupantes que circulaban con cascos colocados y los rostros cubiertos.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, uno de ellos realizó movimientos sobre la cintura, como si acomodara un elemento compatible con un arma de fuego. Ambos emprendieron entonces una rápida fuga, sin atender las indicaciones de los efectivos.

Persecución y operativo cerrojo

Se inició una persecución, con la colaboración de otros móviles desplegados en distintos sectores de la jurisdicción. Un operativo cerrojo permitió finalmente interceptar la moto y reducir a sus ocupantes. Siempre de acuerdo a las fuentes, durante la fuga los sospechosos realizaron maniobras peligrosas que pusieron en riesgo al personal policial y a terceros que circulaban por el lugar.

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Un revólver calibre .38 con cuatro vainas servidas

Ya detenidos, y en presencia de testigos, se constató que el acompañante ocultaba a la altura de la cintura un revólver calibre .38 largo, cromado, sin marca visible y con la numeración suprimida. En el tambor tenía cuatro vainas servidas. Se secuestraron el arma y la moto.

Los dos hombres, de 41 y 36 años, fueron trasladados a la Comisaría José C. Paz 1.ª. Según las fuentes, uno de ellos registra antecedentes por el delito de robo, del año 2019.

Causa por portación ilegal y resistencia a la autoridad

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa que lleva adelante la UFI N.º 22 Descentralizada de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial San Martín, caratulada como portación ilegal de arma de fuego de uso civil con numeración suprimida, atentado y resistencia a la autoridad.

Por su parte, se dispuso ampliar las tareas investigativas para establecer si están vinculados con otros hechos cometidos bajo la modalidad de motochorros en la jurisdicción.

Más de 660 motos identificadas desde septiembre

El procedimiento se enmarcó en un refuerzo de prevención e intensificación del patrullaje dispuesto por la Departamental local, con controles para evitar la modalidad de motochorros. Según las mismas fuentes, entre el 12 de septiembre y el 15 de noviembre se identificaron 660 motos:

Del 12 al 30 de septiembre: 223

En octubre: 298

Del 1 al 15 de noviembre: 139

En tanto, entre el 15 y el 23 de noviembre se identificaron otras 111 motos.