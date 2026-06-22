Dos inspectores del área de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense fueron detenidos, acusados de haber exigido dinero a un camionero durante un control sobre la Autovía Pilar-Pergamino.

El episodio, en el kilómetro 66

El hecho se registró en las inmediaciones del peaje Larena, a la altura del kilómetro 66 en sentido hacia Pilar, donde los dos agentes cumplían funciones a bordo del móvil 55402 de la dependencia vial.

De acuerdo a la denuncia, los inspectores habrían solicitado a un transportista el pago de cerca de 500 mil pesos para habilitarlo a continuar su recorrido.

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Personal del Destacamento Vial Pavón que se encontraba trabajando en el lugar advirtió la situación y dio aviso al fiscal de turno, Andrés Quintana, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, quien ordenó avanzar con las actuaciones correspondientes.

Vecinos de Del Viso y Presidente Derqui

Los aprehendidos son dos hombres de 37 años, ambos residentes de Pilar: uno con domicilio en Del Viso y otro en Presidente Derqui.

El operativo de detención contó con la colaboración de la Sub DDI Pilar y los acusados fueron trasladados a la sede del Destacamento Vial Pavón, ubicada en el cruce de las rutas 8 y 6.

Durante la requisa posterior, los investigadores secuestraron 80 mil pesos en efectivo y los teléfonos celulares de ambos agentes, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El expediente quedó bajo la órbita de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Quintana.

La Justicia deberá determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades de los involucrados.