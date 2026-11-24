El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, intervino ante las peligrosas maniobras que realizó una joven influencer de Pilar a bordo de su camioneta RAM en la zona de La Olla en el balneario La Frontera de Pinamar.

La conductora, identificada como Lara Magalí Rapallo, fue captada mientras realizaba varios trompos con el vehículo poniendo en peligro su vida y la de terceros.

Ante ello, desde el Ministerio bonaerense se dispuso su inhabilitación preventiva para conducir.

La joven conocida como “Naotzumi” por sus transmisiones en plataformas digitales, conducía una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa con cuatro personas que iban paradas a los costados del vehículo cuando comenzó a hacer trompos en las dunas.

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“Ante la gravedad de las maniobras y el peligro generado para ella misma, quienes iban a bordo del rodado y el resto de los presentes en el balneario, se labró el acta correspondiente por infringir la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la joven hasta 2099”, resaltaron desde el Ministerio.



Además, la Policía bonaerense secuestró la camioneta e imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.



“Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recordamos que quienes se encuentran al mando de un volante, tienen la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes del vehículo y de terceros”, consignaron.