Un hombre murió en la noche del jueves luego de que un incendio consumiera una casilla de madera ubicada en el fondo de un terreno del barrio Peruzzotti, en Pilar. El siniestro se desató sobre la calle Sebastián Elcano, entre Pizarro y Juan de Garay, en un predio donde había cuatro construcciones.

Según fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la víctima fue identificada como Carlos Daniel Altamirano, de 40 años, quien residía en el lugar. Su cuerpo fue hallado entre los escombros de la vivienda una vez que los bomberos lograron controlar las llamas.

Un operativo en tres frentes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Pilar 1ª, personal de la Guardia Urbana y tres dotaciones de Bomberos Voluntarios.

También trabajó una ambulancia del sistema de emergencias.

Puede interesarte

Dificultades de acceso

El terreno presentaba condiciones precarias que complicaron las tareas de los bomberos, quienes debieron ingresar por un pasillo angosto. "Era muy precario todo. De hecho, los bomberos tuvieron que pasar por arriba de un par de casas porque era solamente pasillo y ahí no tenían ingreso", señalaron desde Bomberos Voluntarios de Pilar a Resumen.

Para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas linderas, el personal también se refirió al operativo en tres frentes: "Estuvieron trabajando por tres frentes para evitar la propagación, porque había casas linderas que corrían peligro".

En tanto, al indicar que la rápida respuesta evitó que el fuego se propagara, agregaron: "Por suerte, desde el momento en que llegaron los bomberos, el fuego no se propagó. Lo contuvieron".

Versiones de familiares y vecinos

Durante el operativo, un hombre se acercó al personal de emergencia para alertar que no encontraba a un amigo que había estado con él al inicio del incendio y que no lo había visto salir de la vivienda. Por su parte, una mujer de 57 años, familiar de la víctima, informó a los efectivos policiales que su sobrino se encontraba dentro de la casilla y no había logrado escapar de las llamas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Pilar 1ª, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar, que caratuló el expediente como averiguación de causales de muerte por incendio. Las causas del siniestro todavía se investigan.