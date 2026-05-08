Un camionero murió al incendiarse la cabina del rodado que conducía, en un hecho que se registró en la autopista Panamericana, ramal Pilar, a la altura del kilómetro 65,6, en la localidad de Fátima.

La víctima fue identificada como Sergio Osvaldo Zapatero, de 46 años, oriundo de Río Cuarto, Córdoba. Según indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos, conducía un camión tractor marca Scania, color blanco, con semirremolque, perteneciente a la empresa Vicenza.

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El hecho fue reportado a través del sistema de emergencias 911. Personal de la Zona 6 del Cuerpo de Patrullas de Pilar llegó al lugar y encontró la cabina completamente en llamas.

Acudieron tres dotaciones de bomberos, de los cuarteles de Pilar y de Exaltación de la Cruz, que lograron sofocar el incendio. Una vez controlado el fuego, los efectivos constataron la presencia de un cuerpo masculino en el asiento del conductor.

Se investigan las causas

La identidad del conductor fue establecida a través de la empresa Vicenza, titular registral del vehículo —Scania blanco, dominio AH250CX, con semirremolque AF189UL—, cuyos representantes fueron contactados telefónicamente.

De acuerdo a los primeros datos, se cree que el conductor sufrió una descompensación, al tiempo que las causas del incendio aún son materia de investigación. El rodado transportaba alimentos almacenados en cajones de madera.

Testigos del caso indicaron que el rodado de gran porte colisionó en reiteradas oportunidades contra el guardarrail de la autopista.

La autopsia fue programada para el viernes 9 de mayo a partir de las 9:00 en la morgue del Hospital San Fernando, cuyos resultados permitirán determinar las causas exactas del fallecimiento.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal N° 4 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana.