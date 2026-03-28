Un incendio de gran magnitud se registró este sábado en una refinería ubicada en el Parque Industrial de Pilar y dejó como saldo un trabajador fallecido y otro gravemente herido. El fuego generó una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el foco ígneo se habría originado mientras un camión realizaba tareas de carga de combustible dentro del predio, lo que derivó en una rápida propagación de las llamas. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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El episodio ocurrió en la planta de la firma Nueva Energía S.A., situada en la intersección de las calles 5 y 8.

La víctima fatal fue identificada como el conductor del camión involucrado en la maniobra, quien murió en el lugar. En tanto, otro operario sufrió quemaduras y síntomas de inhalación de humo, por lo que fue trasladado en estado crítico al Hospital Central de Pilar.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de emergencia, que desplegaron un operativo para contener el fuego y evitar que se extendiera a otros sectores de la planta, donde se almacenan combustibles como gasoil y nafta.

Nueva Energía S.A. es una empresa dedicada a la refinación primaria de petróleo y al tratamiento de residuos especiales vinculados a hidrocarburos. Entre sus actividades se incluyen la recuperación de aceites industriales usados, el reciclaje y el procesamiento de derivados.

La compañía fue fundada en 2010 y cuenta con una planta laboral estimada entre 50 y 200 empleados.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas del incendio, con foco en las condiciones en las que se realizaba la carga de combustible al momento del hecho.