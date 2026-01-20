Un incendio se desató esta jornada en la cocina de un restaurante de sushi ubicado sobre la colectora de la autopista Panamericana, en cercanías de la calle Pisco, lo que generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

El episodio se produjo alrededor de las 17.30, cuando comenzó a salir humo desde el interior del establecimiento. Ante la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia y en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y agentes de Defensa Civil, quienes montaron un operativo preventivo.

De acuerdo a la información oficial, el foco ígneo se habría originado en el conducto de la chimenea de la cocina y avanzó hacia el techo flotante, provocando una densa acumulación de humo visible a varios metros de distancia. Si bien las llamas fueron controladas con rapidez, el humo obligó a reforzar las tareas de ventilación en todo el inmueble.

Una vez sofocado el fuego, los equipos realizaron un relevamiento interno piso por piso, especialmente en los sectores por donde pasa el conducto de extracción, para descartar la presencia de focos activos y evaluar posibles daños estructurales.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas y que el incidente no afectó a viviendas ni a otros comercios linderos. Como medida preventiva, se dispuso la restricción de acceso al local mientras se llevaban adelante peritajes y se cuantificaban los daños materiales ocasionados por el siniestro.