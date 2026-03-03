Un incendio de gran magnitud se desató la noche del sábado en una vivienda de dos plantas, ubicada en la calle Puerto Rico 443, en la localidad de Presidente Derqui, cerca de la intersección con Río Cuarto.

La propiedad, que albergaba una librería y un pequeño depósito en su planta baja, quedó gravemente dañada. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó en la planta baja, donde operaba la librería. Cuando los Bomberos Voluntarios de Presidente Derqui arribaron, las llamas ya se habían extendido por toda la estructura.

El operativo demandó un gran despliegue de personal y unidades, y durante más de una hora trabajaron para controlar las llamas y evitar la propagación.

Gracias a la intervención rápida, el fuego fue circunscripto al sector afectado, evitando daños mayores en las viviendas linderas. Las pérdidas materiales fueron totales en la zona de la librería, aunque no se requirió evacuar a los vecinos.

Las autoridades iniciaron pericias para determinar las causas del incendio, aunque hasta el momento no se han confirmado hipótesis oficiales.