Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de 131 armas de fuego que presuntamente tenían como destino una armería de Pilar. El operativo derivó en la detención de un hombre que, de acuerdo con fuentes policiales, no contaba con la autorización correspondiente para transportar el material.

El operativo en la Ruta 9

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento Vial San Nicolás, que interceptó una camioneta Toyota Hilux gris a la altura del kilómetro 231. El conductor fue identificado como Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en Resistencia, Chaco, según datos difundidos por Infobae.

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Durante un cacheo preventivo, los agentes habrían hallado en uno de los bolsillos del hombre un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones. Al requisar el vehículo, encontraron además —siempre según la misma fuente— una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros junto al asiento del conductor, para la cual Godoy no pudo presentar documentación.

Un cargamento con destino a Pilar

La inspección posterior permitió establecer que el rodado llevaba muchas más armas. El cargamento provenía de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, con sede en Pueblo Esther, Santa Fe. Su destino declarado era la armería NGA Defense SA, ubicada en Pilar.

Según las fuentes, el conductor no contaba con la autorización que exige la ANMAC para el transporte comercial de material controlado, motivo que derivó en el secuestro de la totalidad de la carga.

El recuento arrojó un total de 131 armas, todas nuevas, de fábrica y sin uso, que —siempre según la información difundida— estarían presuntamente destinadas a la venta. El lote incluía 58 pistolas Taurus calibre 9 mm, 32 pistolas Beretta calibre 9 mm, 3 pistolas Beretta calibre .40, 8 revólveres Taurus calibre .38 Special, 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum, 2 escopetas Beretta calibre 12, 5 escopetas Rossi calibre 12, 4 escopetas Rossi calibre 20, 5 fusiles Rossi calibre .22 LR, 10 carabinas Rossi calibre .22 LR, 1 fusil Rossi calibre .308 y 2 carabinas Taurus calibre .223.

La causa judicial

En la causa intervino el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI N° 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de Godoy por el presunto delito de portación ilegal de arma de guerra.

Según lo informado, el hombre quedó detenido y sería indagado en las próximas horas. La camioneta y el armamento quedaron a disposición de la Justicia.