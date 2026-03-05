El hombre que fue encontrado sin vida en la colectora de la autopista Panamericana ya fue oficialmente identificado, luego de varias horas de trabajo investigativo.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este pasado miércoles, a la altura del kilómetro 51, mano a Pilar, y motivó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y asistencia médica.

Según se informó, el cuerpo fue advertido por personas que circulaban habitualmente por el sector y por vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal de emergencias, que procedieron a aislar el área para preservar la escena.

Una ambulancia del SAME confirmó en el lugar que el hombre se encontraba sin signos vitales. En ese momento no llevaba documentación personal, por lo que no fue posible establecer su identidad de manera inmediata y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinarla.

Con el avance de la investigación, y tras las averiguaciones realizadas por los investigadores, se confirmó que la víctima era Alejandro Daniel Ferrario, de 60 años.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el hombre era conocido por frecuentar la colectora, donde solía caminar y realizar actividad física de manera habitual.

En base a las evaluaciones iniciales, se descartó que el fallecimiento haya estado vinculado a un accidente de tránsito u otro hecho violento. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se habría producido por causas naturales.

Si bien aún restan las confirmaciones médicas definitivas, los indicios preliminares señalan que el deceso podría haber sido consecuencia de una falla cardíaca ocurrida mientras realizaba actividad física, aunque esta posibilidad será corroborada con los estudios correspondientes.

Durante varias horas, la colectora permaneció parcialmente restringida al tránsito para permitir el trabajo de los peritos. En el operativo intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil y especialistas de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor.

