Un joven de 22 años murió apuñalado durante una gresca en el barrio Monterrey de Derqui.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Andrés Damián Rodríguez y falleció en el lugar a raíz de la herida recibida.

Más tarde, la Policía aprehendió a dos de los presuntos autores, mientras un tercer sospechoso continúa prófugo.

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Una discusión terminó con una puñalada

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en la esquina de Dean Funes y Gutiérrez, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una gresca en la vía pública.

Al llegar, efectivos del Destacamento Monterrey hallaron a Rodríguez tendido en la calle con una herida en la región intercostal izquierda y lesiones en los brazos. Minutos después, profesionales que se desplazaron en una ambulancia del SAME constataron su fallecimiento.

De acuerdo a fuentes policiales, momentos antes la víctima compartía bebidas alcohólicas con otras personas cuando llegó una camioneta Ford Ecosport negra ocupada por tres hombres.

Tras una discusión, uno de ellos habría atacado a Rodríguez con un cuchillo, para luego fugarse junto a los otros dos ocupantes del vehículo, indicaron fuentes del caso.

Rivalidad entre barrios

Siempre de acuerdo a las fuentes, la víctima y el agresor mantenían conflictos previos por rivalidades entre barrios, algo que se repetía cada vez que se cruzaban.

Uno de los sospechosos, en tanto, tendría un vínculo familiar con testigos del hecho.

Allanamientos y dos aprehensiones

Con esos elementos, la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, ordenó allanamientos de urgencia en distintos domicilios de Monterrey.

En una vivienda de la calle Chubut fue aprehendido uno de los sospechosos, con el secuestro de un cuchillo tipo tramontina y dos teléfonos celulares.

En una finca de la calle Paraná fue aprehendido el segundo sospechoso, junto con un cuchillo tipo carnicero y la camioneta Ford Ecosport, que sería la misma que utilizaron los atacantes.

Los allanamientos realizados en un domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez —donde residiría el tercer sospechoso— y en otro de la calle Perú arrojaron resultado negativo.

En total se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos cuchillos, la camioneta y prendas de vestir que podrían resultar de interés para la investigación.

Un tercer sospechoso sigue prófugo

El tercer sospechoso continúa prófugo y la Policía prosigue con su búsqueda. La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°3 de Pilar, que dispuso la autopsia del cuerpo de la víctima para avanzar con la investigación. La Policía Científica trabajó en la escena del crimen.