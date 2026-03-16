Un hombre de 31 años fue detenido acusado de herir a su pareja con una cuchilla durante un episodio de violencia de género ocurrido en el barrio Agustoni, en el partido de Pilar.

El hecho se registró ayer cuando personal policial fue comisionado por el sistema de emergencias 911 a una vivienda ubicada en Honduras al 100, a raíz de un conflicto de pareja con un hombre agresivo, informaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 26 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja. En ese contexto, el hombre la habría agredido física y verbalmente, provocándole lesiones en una mano con una cuchilla.

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Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga en dirección a la colectora. Con las descripciones aportadas por la víctima, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y lograron localizarlo en la intersección de Cuba y Agustoni.

Al momento de ser interceptado, el hombre se tornó hostil y opuso resistencia a la identificación, aunque finalmente fue reducido y detenido por los uniformados. Durante el procedimiento, los agentes le secuestraron una cuchilla tipo cocina que llevaba entre sus prendas.

La mujer fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Central de Pilar para su atención.

La causa fue caratulada lesiones en contexto de violencia de género y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI de Género de Pilar, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia.