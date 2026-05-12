Federico Balbuena, detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, amplió su declaración indagatoria ante la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar.

Durante la audiencia, el acusado reconoció episodios de violencia contra su expareja, aunque negó que las relaciones sexuales denunciadas hayan sido forzadas.

Según trascendió de su exposición ante la fiscalía, Balbuena manifestó sentirse “arrepentido” por los hechos y vinculó los conflictos de la pareja a una presunta dinámica de “relación tóxica”, además de discusiones relacionadas con la empresa de vehículos que ambos compartían.

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El caso tomó trascendencia pública cuando la víctima – identificada como Camila – decidió difundir en redes sociales videos de cámaras de seguridad en los que quedaron registrados los ataques de Balbuena en una de las visitas a su departamento en Pilar.

La joven realizó esas publicaciones ante la demora de la Justicia para avanzar con la causa.

En referencia a los episodios denunciados por Camila, Balbuena sostuvo que la situación se desencadenó cuando acudió a retirar elementos de trabajo.

“Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné”, declaró, al tiempo que afirmó que había decidido sostener la separación porque consideraba que el vínculo “no nos hacía bien a ninguno de los dos”.

Balbuena también admitió que la discusión derivó en agresiones físicas. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío”, expresó durante la audiencia. En esa línea, agregó que luego del episodio le pidió disculpas “por no poder amarla”.

“Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida”, añadió.

En relación con la acusación por abuso sexual, el imputado aseguró que las relaciones mantenidas tras la discusión fueron consentidas y buscó encuadrarlas dentro de la dinámica habitual de la pareja. “Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”, declaró, intentando desacreditar la denuncia por violación.

Pese al descargo realizado por Balbuena, la causa continúa avanzando y su situación procesal sigue siendo delicada.

La denuncia presentada por Camila en noviembre de 2025 incluyó acusaciones por agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica.

En las últimas semanas, el expediente sumó documentación médica y tomó fuerte repercusión pública tras la difusión de videos de cámaras de seguridad correspondientes a abril de 2026.

De acuerdo a la investigación, en esas imágenes —incorporadas ya a la causa judicial— se observarían golpes, tirones de cabello e intentos de asfixia dentro del departamento de Pilar donde la pareja convivió durante tres de los cinco años de relación.

Mientras la fiscalía analiza la ampliación indagatoria y la contrasta con las pruebas físicas y fílmicas aportadas a la causa, Balbuena continuará detenido.